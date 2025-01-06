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Giresun’da havuzda 71 kişi zehirlenmişti: Soruşturma başlatıldı

Giresun Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu’nda geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan ve çoğu öğrenci olmak üzere 71 kişinin zehirlenmesi ile sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Giresun’da havuzda 71 kişi zehirlenmişti: Soruşturma başlatıldı
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Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Giresun Merkez Olimpik Yüzme Havuzunda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak, olayın meydana geliş biçimi, teknik ve güvenlik unsurları ile ilgili incelemeler yapılmıştır. Ayrıca, söz konusu olayın meydana geliş şekli ve nedenine ilişkin tüm detayların aydınlatılması amacıyla Giresun Valiliğimizce idari, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli tüm yasal işlemler hassasiyetle gerçekleştirilecektir” denildi.

4 Ocak Cumartesi günü havuzda zehirlenme şüphesiyle 65’i çocuk 6’sı yetişkin 71 kişi Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

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