Google yetkilileri Meclis’te: Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor

Google’ın algoritma değişiklikleri, haber sitelerinin ve içerik üreticilerinin görünürlüğünü etkileyerek gelir kayıplarına yol açıyor. Mevcut düzenlemeler dijital medyayı yeterince korumuyor. Google’ın şeffaf olmayan algoritma politikaları, yerel içerik üreticileri arasında adaletsizlik algısı yaratıyor ve bu konuda yeterli denetim yapılamıyor.

TBMM'de düğmeye bastı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma değişikliği ve sonuçlarını görüşmek üzere bugün toplanacak. Komisyon, yurt dışından gelecek Google yetkililerini dinleyecek.

Google yetkililerini dinlenecek

Google yetkilileri, Meclis'te bugün sunum gerçekleştirecek.

Gerçekleşecek sunum öncesinde açıklamalarda bulunan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google algoritma değişiklikleri ve sonuçlarının yanı sıra dijital telif konusunda yurt dışından gelecek Google yetkililerini dinleyeceklerini açıkladı.

Google'ın kritik isimleri Meclis'e geliyor

Toplantıya yurt dışından önemli isimlerin katılacağını belirten Yayman, katılımcıları şöyle sıraladı:

"Google İspanya Kıdemli Kamu Politikası Müdürü Helena Martins, Google İsviçre Google Arama İlişkileri Lideri ve Google Arama Sözcüsü Johannes Matthias Müller, Google Fransa, Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Haber Ortaklıkları Direktörü Faten Dubarry, Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı, Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu İlişkileri ve Politikaları Müdürü Duygu Yücesoy, Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu Ortaklıkları Yöneticisi ve Dış Danışman Başak Yeşil, Google İstanbul Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi ve Google LLC şirketini temsilen Avukat Gönenç Gürkaynak ve Avukat Ceren Yıldız Özgökçen katılacak."

Dijital telif konusu masada

Öte yandan Yayman, dijital telif konusunda ağ sağlayıcı Google temsilcileriyle pozitif görüşmeler yaptıklarını, bugün de benzer bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.