Gözaltındaki Zeydan Karalar’dan belediye binası önüne çağrı: Adana tutsak edilemez!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından halka çağrıda bulundu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dün sabah şafak operasyonlarıyla gözaltına alınmıştı. Böcek hakkında akşam saatlerinde tutuklanma kararı verilmişti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, sosyal medya hesabından halka çağrıda bulundu. Karalar, bu akşam saat 20:00'de "Adana tutsak edilemez!" diyerek Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde buluşma çağrısı yaptı.
Adana tutsak edilemez!— Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) July 6, 2025
6 Temmuz Pazar günü (bugün) saat 20.00'de, Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Binamızın önünde buluşuyoruz. pic.twitter.com/H5d6kvVFkn