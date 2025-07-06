Can Atalay: Depremde de yangında da hep sahipsizlik, iktidar, kötülüğün en büyüğünü Hatay'ımıza yapıyor

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulan, Türkiye İşçi Partisi'nden seçildiği (TİP) Hatay Milletvekililiği düşürülen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay, Hatay'daki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Atalay, "İktidar, en büyük kötülüğü Hatayımıza yapıyor. Depremde de yangında da hep sahipsizlik, hep öteki kabul edilme..." ifadelerini kullandı.

Can Atalay'ın açıklaması, sosyal medya hesabından yayımlandı.

"Hala Hatay’da insanlar barınma hakkına erişemiyor"

Atalay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Zor zamanların alışkanlık haline geldiği, kötülüğün daha da kötüsüyle sınandığımız, kötülüğü marifet sayanların iktidarda olduğu bu cehennem günlerini yaşıyoruz. İktidar, kötülüğün en büyüğünü Hatayımıza yapıyor. Depremde de yangında da hep sahipsizlik, hep öteki kabul edilme… Derdimiz dertten sayılmıyor.

İki yılı aşkın bir süre geçti, hala Hatay’da insanlar barınma hakkına erişemiyor. Deprem konutları ya hiç başlamadı ya da bitirilemiyor. Enkaz kaldırmanın üzerinden geçen zamana rağmen altyapı hala yok, suya ulaşmak bile hala bir mücadele. Tarım alanlarımız yok oldu, üretici toprağını terk etmek zorunda kaldı. İşsizlik her geçen gün artıyor, yeni istihdam alanları yaratılmıyor. Kültürel mirasımız ve çok kültürlü yaşamımız yok sayılıyor.

Yetmiyor yangınlarda, sellerde, yeni afetlerde yine ilk gözden çıkarılan, yine yalnız bırakılan biz oluyoruz. Kısıtlı imkanları paylaşmayı bilen, yan yana durmayı bilen Hatay ve Hataylılar, bu kötülüğe asla teslim olmayacak.

Hatay’dan yükselen bu dayanışma ve direniş ruhu tüm memlekete örnek olacak. Hep birlikte bu memlekete demokrasinin, özgürlüğün, kardeşliğin egemen olduğu günleri getirmek için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.

Birlikte iyileşeceğiz, birlikte yeniden inşa edeceğiz. Küllerimizden yeniden doğacağız. Tüm dostları kucaklıyor, her birinize en güçlü dayanışma duygularımı yolluyorum."