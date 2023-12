Güler Sabancı, 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' arasında

Takip Et

Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Forbes, geleneksel “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” listesini açıkladı.

Listenin birinci sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise üçüncü sırada yer aldı.

Forbes listesine 19 yıldır aralıksız girmeyi başaran Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, bu yıl ise listede 77. sırada yer aldı. Güler Sabancı, geçen yıl listenin 81. sırasındaydı.

Listede yer alan ilk 10 isim şöyle:

1- Ursula von der Leyen

2- Christine Lagarde

3- Kamala Harris

4- Mary Barra

5- Abigail Johnson

6- Melinda French Gates

7- Giorgia Meloni

8- Karen Lynch

9- Julie Sweet

10- Jane Fraser

Güler Sabancı hakkında

Kariyeri boyunca Sabancı Topluluğu şirketlerinde çok çeşitli üst düzey görevlerde bulunana Güler Sabancı, 2004 yılından bu yana, Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığını üstleniyor. Güler Sabancı, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi’nin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı, Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye’nin öncü vakıflarından Hacı Ömer Sabancı Vakfı’nın da Mütevelli Heyeti Başkanı.

Sabancı etkin bir sanayici, sanatsever ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olmasının yanı sıra, kız çocuklarına ve kadınlara yönelik olarak öncülük ettiği çalışmalarıyla bölgedeki en güçlü kadınlar arasında gösteriliyor.

Güler Sabancı, aralarında David Rockefeller Köprü Kurucu Liderlik Ödülü, Clinton Küresel Vatandaşlık, Raymond Georis Yenilikçi Filantropist ile European School of Management and Technology tarafından verilen Sorumlu Liderlik Ödülü’nün de yer aldığı birçok ödülün sahibi. Güler Sabancı, European Roundtable of Industrialists gibi üye olduğu birçok kuruluşun ilk kadın üyesi. Sabancı ayrıca, MIT Energy Initiative’in Uluslararası Danışma Kurulu’nda ve Columbia Business School Danışma Kurulu’nda da görev alıyor.