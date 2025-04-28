Gümrükte 2.9 milyar liralık ‘sonradan denetim’ cezası

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından geliştirilen ileri analitik teknolojilerin kullanıldığı Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi (SKPS) sayesinde dış ticaret yapan firmaların son 3 yıllık gümrük işlemleri mercek altına alındığı belirtildi. Bu kapsamda, sistem tarafından belirlenmiş risk kriteri ile yapılan analizler sonucunda denetime tabi firmalar otomatik olarak skorlanarak bu firmalar denetime tabi tutuluyor.

Haksız kazanç sağlayan firmalara yaptırım

Yanı sıra bölge müdürlüklerinde yer alan kontrol şubeleri aracılığıyla da son 3 yılda tescil edilen gümrük beyannameleri ikinci kez kontrol edilerek yapay zeka destekli sistemler tarafından taranıyor.

Sistemle, şüpheli işlemler tespit edilirken, haksız kazanç sağlayan firmalara yaptırımlar uygulanıyor. Açıklamaya göre 2025 yılı ilk çeyreğinde, sonradan kontrol kapsamında 600 milyon lira, ikinci kontrol kapsamında ise 2.3 milyar lira olmak üzere 3 bin 826 beyanname için 2.9 milyar lira ceza kesildi. Bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 218 oranında arttı.