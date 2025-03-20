Gündem İmamoğlu kararlarına kilitlendi, AK Parti’de ‘bize de zarar verir’ yorumları var

BESTİ KARALAR

ANKARA GÜNLÜĞÜ

CHP’de İmamoğlu ile ilgili kararlar değil ancak bu kararların peş peşe gelmesi şaşkınlık yarattı. Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri tepkilerini en sert şekilde gösterdi. MHP’den tepki ise Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin yazılı açıklaması ile geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İmamoğlu’nun Erdoğan’ı yeneceğine ben yüz inanıyorsam o bin inanıyor. O hep İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanıyor diyor. Bunun için yapıyorlar. Millet ülkeyi kimin yöneteceğine kendi karar verecek. Şu anda Türkiye darbe girişimiyle karşı karşıyadır” dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “yapılacak tek şey cumhurbaşkanlığı seçimlerinin protesto edilmesidir. Tüm muhalefet yüksek bir meclis çoğunluğuna yönelmeli, bu ceberrut yönetimin kanun yapma yetkisi elinden alınarak eli kolu bağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

AK Parti’de bir grup ise tepkili. İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasına ilişkin, “Bu en fazla zaman aşımına uğrardı. Kamuoyunda oluşan algı rahatsız edici. Bu bize de zarar verir” yorumları yapıldı.

“Mahkemeler bağımsızdır”

İktidar kanadından dün gün boyunca bir açıklama beklendi, akşam saatlerine kadar ne hükümet ne de parti kanadından bir açıklama yapılmaması dikkat çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç akşam saatlerinde kısa bir açıklama yaptı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Tunç, “Kanunlar herkes için eşit şekilde uygulanır ve yargı bağımsızdır. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir. Hukukun üstünlüğü esastır. Kanunlar karşısında herkes eşittir. Mahkemeler bağımsızdır” diye konuştu.

Darbe ifadelerinin de yanlış olduğunun altını çizen Tunç, “Sokak çağrıları yapmak asla kabul edilemez. Hukuk devletinde suç işlendiğine dair iddia varsa savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır. Soruşturma ve davaları sayın Cumhurbaşkanımız ile ilişkilendirmek en hafif tabiriyle hadsizliktir” şeklinde konuştu.

CHP’den protesto

CHP TBMM Genel Kurulu’nda İmamoğlu hakkındaki kararları protesto etti. CHP Grubu’nun kürsü işgaline devam etmesi çalışmaların bugüne bırakılmasına neden oldu. Dün Genel Kurul çalışmadan kapandı. CHP protestosuna oturumu yöneten DEM’li Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Grubu da ayağa kalkarak destek verdi.

Sessiz kalmam mümkün değil

CHP Grubu’nun TBMM Genel Kurulu’nda protestosu devam ederken oturumu yöneten DEM’li Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oturduğu yerden söz alarak, “Demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahale, ne yapana ne de bunu teşvik edene yakın siyasi tarihimizde hiçbir fayda getirmemiştir. Bu tür mühendislik çabaları; masa üzerinde, kağıt üzerinde rasyonel gözükür fakat, halkla karşı karşıya geldiğinde bunu murat edenler açısından irrasyonel olur. Benim şahsi tutumum, Cumhuriyet’in demokratik niteliğinin genişlemesi ve özgürleşmesinden yanadır. Buna dönük hiçbir müdahaleyi onaylamam, sessiz kalmam, yanında durmam mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Bu tepkinin ardından CHP milletvekilleri TBMM’den ayrılarak CHP Genel Merkezi’ne yürüdüler.