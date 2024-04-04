Güroymak'ta oylar yeniden sayıldı, kazanan değişti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçimlere yapılan itiraz sonrası oylar yeniden sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayı Eşref Mutlu 4 bin 290, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292 ve DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü ise 4 bin 206 oy almıştı.

Yapılan İtirazlar üzerine seçim kurulu, 14 bin 107 seçmenin oy kullandığı 62 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Mutlu'ya 4 bin 313, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Yıldırım'a 4 bin 297, Üncü'ye ise 4 bin 221 oy çıktı.

Bu sonuçlara göre Güroymak Belediye Başkanı AK Parti’nin adayı Eşref Mutlu oldu.