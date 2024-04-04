Güroymak'ta oylar yeniden sayıldı, kazanan değişti
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan itiraz sonrasında oyların yeniden sayılmasıyla belediye başkanlığını AK Partili aday kazandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçimlere yapılan itiraz sonrası oylar yeniden sayıldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayı Eşref Mutlu 4 bin 290, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292 ve DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü ise 4 bin 206 oy almıştı.
Yapılan İtirazlar üzerine seçim kurulu, 14 bin 107 seçmenin oy kullandığı 62 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Mutlu'ya 4 bin 313, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Yıldırım'a 4 bin 297, Üncü'ye ise 4 bin 221 oy çıktı.
Bu sonuçlara göre Güroymak Belediye Başkanı AK Parti’nin adayı Eşref Mutlu oldu.