Güvenlik kaynakları açıkladı: Kayseri'deki provokasyonda FETÖ ve PKK bağlantısı

Güvenlik kaynakları, Kayseri’de Suriyeli bir kişinin Suriyeli bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildiğini açıkladı.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri’de Suriyeli bir kişinin bir çocuğa tecavüz etmesi ile çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, bazılarının FETÖ/PDY müzahiri, bunların yanı sıra Amerika ve Almanya bağlantılı şahısların da bulunduğu ortaya çıkmıştır"