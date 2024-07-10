ASELSAN’dan 20,3 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama ile yeni yurt dışı satış sözleşmesini duyurdu.

Konuya ilişkin KAP açıklamasında, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin son kullanımı için hava savunma sistemleri ihracatına yönelik 20 milyon 265 bin 600 dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.