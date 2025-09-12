Habertürk, Show TV ve BloombergHT, TMSF kontrolüne geçti

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e soruşturma başlatıldı. Holding çatısı altında bulunan Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Energy Petrol’ün de bulunduğu 121 şirkete el konuldu. Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, şirketin kısa süre önce bünyesine kattığı Türk medyasında önemli bir yere sahip; Habertürk, Şhow Tv, Bloomberg de var.

Can Holding’e yönelik soruşturma gerekçesi olarak, “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yer aldı. 121 şirketin mal varlığına el konulurken, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verildi.

Kayyum olarak atanan; Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF)’den yapılan açıklamada, şirketlerin basiretli tacir anlayışıyla yönetileceğini açıkladı.

Açıklamada; “Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir” ifadelerine yer verdi.

Bilgi Üniversitesi: İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin akademik ve idari faaliyetleri herhangi bir kesintiye uğramadan sürdürülmekte, eğitim-öğretim süreçleri planlandığı şekilde devam etmektedir. Millli Eğitim Bakanlığı (MEB): Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir.

YÖK: Yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy: TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık. Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim. Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir.”

Söz konusu el koyma kararı medya sektöründe geniş yankı uyandırırken, önümüzdeki günlerde Habertürk’ün içinde yer aldığı medya yayın kuruluşlarında yeni yayın politikası ve yönetim şeklinin nasıl olacağı merak konusu oldu.