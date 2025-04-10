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Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu
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Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldığını duyurdu. 

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.

Hacı adayları, kafile ve uçuş bilgilerini "www.hac.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

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