Fethiye'deki yangın: 3 motor yat ve 1 yelkenli kullanılamaz hale geldi
Muğla Fethiye'de bir lüks yatta yangın çıktı. Yangın diğer tekne ve yatlara da sıçradı. Alevler yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. 2 kişi dumandan etkilenirken, 3 motor yat ve 1 yelkenli kullanılamaz hale geldi
Muğla Fethiye'de yat limanında yangın çıktı. Yangın diğer tekne ve yatlara da sıçradı.
Karagözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
3 motor yat ile 1 yelkenli kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında 3 motor yat ile 1 yelkenli kullanılamaz hale geldi.
Alevler kısa sürede 2 motor yat ile 1 yelkenliye daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 2 sahil güvenlik gemisi, 2 deniz polisi ile bir Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Söndürme çalışmasına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.
2 kişi dumandan etkilendi
Yangından etkilenen tekneler, müdahalenin ardından açığa çekildi. Yangında 2 kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi.
Yangın kontrol altına alındı
Alevler yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.
Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen teknelerde soğutma çalışması sürüyor. (AA)