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Fethiye'deki yangın: 3 motor yat ve 1 yelkenli kullanılamaz hale geldi

Muğla Fethiye'de bir lüks yatta yangın çıktı. Yangın diğer tekne ve yatlara da sıçradı. Alevler yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. 2 kişi dumandan etkilenirken, 3 motor yat ve 1 yelkenli kullanılamaz hale geldi

Haber Merkezi
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Fethiye'deki yangın: 3 motor yat ve 1 yelkenli kullanılamaz hale geldi
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Muğla Fethiye'de yat limanında yangın çıktı. Yangın diğer tekne ve yatlara da sıçradı.

Karagözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

3 motor yat ile 1 yelkenli kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında 3 motor yat ile 1 yelkenli kullanılamaz hale geldi.

Alevler kısa sürede 2 motor yat ile 1 yelkenliye daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 2 sahil güvenlik gemisi, 2 deniz polisi ile bir Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmasına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

2 kişi dumandan etkilendi

Yangından etkilenen tekneler, müdahalenin ardından açığa çekildi. Yangında 2 kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangın kontrol altına alındı

Alevler yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen teknelerde soğutma çalışması sürüyor. (AA)

 

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