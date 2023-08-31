Hakan Fidan: Karadeniz girişiminin canlanması için elimizden geleni yapmaya hazırız

Bakan Hakan Fidan, Tahıl Koridoru için Türkiye’nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu bir kez daha belirtti. Lavrov ise Tahıl Koridoru konusunda Rusya'ya güvence verilmediği sürece ilerleme kaydedilemeyeceğini söyledi. Lavrov, “BM ile yapılan paket anlaşmadaki şartlarımız karşılandığı zaman, tahıl anlaşmasına döneceğiz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, ikili konuları ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Fidan - Lavrov görüşmesi, 4 Eylül’de Soçi’de gerçekleşecek Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin zirvesi öncesinde kritik öneme sahip. Görüşme öncesinde konuşan Fidan bu duruma dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanlarımızın görüşmesine hazırlık yapacağız.” dedi.

Zirvenin en önemli gündemi, Rusya tarafının 17 Temmuz’da çekildiği Tahıl Koridoru Anlaşması oldu.

İki Bakanın toplantı ardından yaptıkları ortak basın toplantısında, Lavrov Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecini değerlendirdiklerini söyledi. Rus Bakan, “Ankara ve Şam’ın diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmesine yardımcı olacak ek adımlar ele alındı.” ifadelerini kullandı.

Tahıl Koridorunda BM Paket anlaşması şartı

Lavrov, Tahıl Koridoru konusunda, güvence sağlanmadığı sürece ilerleme olmayacağını söyledi.

Lavrov Rus tahılının ihracatıyla ilgili Batı'nın sözünde durmadığını belirterek, “BM ile yapılan paket anlaşmadaki şartlarımız karşılandığı zaman, tahıl anlaşmasına döneceğiz.” dedi.

Fidan: Elimizden geleni yapmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine dikkat çekti.

“Karadeniz girişiminin canlandırılması gündemimizin üst sıralarında yer aldı” diyen Hakan Fidan, “Girişimin canlandırılmasının her iki alanda istikrarı geri getireceğine olan inancımızı tekrar ettim. Elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu teyit ettim.” dedi.

Fidan, anlaşmanın Karadeniz'in istikrarı açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Anlaşmanın yeniden hayata geçmesi için Birleşmiş Milletler’in de girişimleri olduğunu aktaran Hakan Fidan, Ankara’nın BM ile yoğun temas halinde olduğunu söyledi.

“Rusya’nın pozisyonunu ve taleplerini anlamaya çalışan bir süreç var” diyen Fidan, “Daha önceki süreçte ortaya çıkan aksaklıklar ve alınan derslerin bu dönemde tekrar etmemesi için neler yapabiliriz, bununla ilgili yürütülen çalışmalar var.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi sırasında konuya daha stratejik bir çerçeveden bakılacağını söyleyen Fidan, “Liderlerimize sunacağımız brifingin ön hazırlığını yapmış olduk.” dedi.

Hakan Fidan yarın da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.