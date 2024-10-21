Hakan Şükür de FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünü teyit etti!

Fetullahçı Terör Örgütü yönetiminin en çok kullandığı sosyal medya hesaplarından "Herkülnağme"de yapılan paylaşımda, elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü haberi paylaşıldı.

Söz konusu bilginin ardından FETÖ firarisi, eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür, konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Şükür ilgili paylaşımında, "Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak. Tadmayacakmış gibi yaşayanlar bile..." ifadelerini kullandı.

Şükür'ün konuya ilişkin paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Allah kim ne hakkettiyse hakkını verecektir. Ne eksik ne fazla. Herkes sıfatlarından ayrılmış olarak o teraziye çıkacak; çırılçıplak. Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak. Tadmayacakmış gibi yaşayanlar bile. Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese.."

Allah kim ne hakkettiyse hakkını verecektir.

Ne eksik ne fazla.

Herkes sıfatlarından ayrılmış olarak o teraziye çıkacak; çırılçıplak.

Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak.

Tadmayacakmış gibi yaşayanlar bile.

Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese.. — HAKAN ŞÜKÜR 👑 (@hakansukur) October 21, 2024

Hakan Şükür kimdir?

Eski futbolcu Hakan Şükür, 1 Eylül 1971 yılında Sapanca'da dünyaya geldi. Hakan Şükür'ün annesinin ismi Nermin, babasının ise Sermet'tir. Aynı zamanda Gökhan adında bir kardeşi bulunur. 53 yaşında olan eski futbolcu, aslen Sakaryalıdır.

Hakan Şükür, 1999 yılında Beyda Şükür ile evlendi. Hakan Şükür'ün Ömer, Buse ve Zeynep adında üç çocuğu bulunur.

Hakan Şükür, 2011 yılında AK Parti'den milletvekili oldu. Aynı zamanda spor yorumculuğu da yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurtdışına kaçıp orada yaşamaya başlayan Hakan Şükür, FETÖ üyeliği sebebi ile aranıyor.