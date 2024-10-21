Yakın kaynaklar duyurdu: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen öldü. Gülen'in ölüm haberini, kendisine yakın Herkül sitesi duyurdu.

Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede vefat ettiği bildirildi. Herkul adlı internet sitesinin sosyal medya hesabı X’te yapılan açıklamada “Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

Yeğeni haberi doğruladı

Fethullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölüm haberlerini doğruladı.

Gülen söz konusu paylaşımında, "Fetullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Fetullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü. Allah rahmet eylesin. — Ebuseleme Gülen (@EbuselemeGulen) October 21, 2024

Haberi Fethullah Gülen'e yakın isimler de sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Son görüntüsü konuşulmuştu...

'Fetullah Gülen'in son hali' denilerek paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerde Fetullah Gülen'in demans hastası olduğu iddia edilmişti.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kimdir?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen 27 Nisan 1941 Erzurum Pasinler doğumlu vaiz, imamdır. Fetullah Gülen, “altın nesil” yetiştirmek iddiasıyla cemaat adı altında kurduğu terör yapılanmasıyla 15 Temmuz darbe girişimi ile düzenleyerek anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştı.

ABD'ye kaçtı

28 Şubat sürecinde hazırlanan dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü raporuna göre; Gülen örgüt lideri olarak tanımlanmış ve liderlik ettiği örgütün mensupları Türk emniyet birimlerine sızdı. Emniyet Genel Müdürlüğü bu raporu aldıktan 3 gün sonra, 21 Mart 1999'da; sağlık problemlerini sebep gösteren Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. O tarihten bu yana Pensilvanya eyaletinde kaçak olarak yaşadı.

7 kez iadesi istendi

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı yetkilileri, 27 farklı suçlamadan dolayı, ABD'ye resmî olarak yedi kez Fethullah Gülen'in iadesi için talepte bulunulduğunu belirtmiştir. Fethullah Gülen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından; "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "Cumhurbaşkanına suikast", "dolandırıcılık", "resmî belgede sahtecilik", "sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarını gerçekleştirmek ile suçlanmakta, ayrıca 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin bir numaralı faili olduğu ifade edilmektedir.

Fethullah Gülen, Fethullahçılar'ın darbe girişimi öncesi işlediği iddia edilen suçlar ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olmak üzere hakkında açılan 45 davada bir numaralı sanık olarak hala yargılanmaktadır.