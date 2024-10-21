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Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın: 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan ve 5 iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.

Haber Merkezi
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Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın: 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi
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Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan 5 iş yerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 28 araç, 60 itfaiye personeli ve iş makineleri sevk edildi.

Yangının daha fazla iş yerine sıçramasını önleyen ekipler, yaklaşık 4 saatte alevleri söndürdü. Çalışmalara TOMA ve belediye araçları da destek verdi.

Yangında kauçuk fabrikası ve 5 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşım, soğutma çalışmalarının sürmesi nedeniyle tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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