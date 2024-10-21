Fetullah Gülen neden öldü? FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen hastalığı nedir?

Fetullah Gülen neden öldü? Din adamı sıfatıyla tanınan ancak gün geçtikte Türkiye Cumhuriyeti'nin altını kazdığı ve kritik noktalara kendi cemaatinden kişileri yerleştirdiği ortaya çıkan Gülen, son olarak 2016 tarihindeki darbe girişiminin arkasındaki kişi olarak açıklandı. Peki Fetullah Gülen neden öldü, hastalığı neydi? İşte tüm ayrıntılar.

FETULLAH GÜLEN NEDEN ÖLDÜ?

Fetullah Gülen'in bugüne kadar birçok kişi ve kurum tarafından öldüğü söylenirken gerçek ölüm tarihinin 21 Ekim 2024 olduğu açıklandı. FETÖ'ye yakın medya kuruluşları da Fetullah Gülen'in öldüğünü doğruladı. FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen de, "Fetullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü. Allah rahmet eylesin" şeklinde paylaşım yaptı.

Aralarında Gülen'in yeğenlerinin de bulunduğu Gülen yapılanması bağlantılı hesaplar, Gülen'in kalp ve damar rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten paylaşımlar yaptı.

FETULLAH GÜLEN HASTALIĞI NEDİR?

FETÖ terör örgütüne yakın haber siteleri, "Değerli dostlarımız, Hocamız 20 Ekim 2024'te bir süredir tedavi gördüğü hastanede akşam saat 21:20'de ruhunun ufkuna yürümüştür. Doktorları ilerleyen saatlerde hastane süreci ile ilgili açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandılar. Ancak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir süredir kalp ve damar rahatsızlığı olduğu da aktarıldı.