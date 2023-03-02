Hasar Tespit Sorgulama: Deprem hasar sorgulama nasıl yapılır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen 11 ilde, 4 milyon 750 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 520 bin binanın incelendiğini, 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı.

Deprem bölgelerinde vatandaşların 'Evim güvenli mi? Hasar tespiti için nereye başvurulur?' soruları gündem oldu.

Bakan Kurum evleri zarar gören vatandaşların adres ve TC kimlik bilgileriyle e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden, konutların hasar durumlarını öğrenebileceklerini açıkladı.

Vatanaşlar, e-DevletHasar Tespit Sorgulama ekranı ve hasartespit.csb.gov.tr hasar sorgulama ekranı üzerinden bu bilgilere ulaşabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hasarsız ve az hasarlı durumdaki evlere girilebiliyor ancak orta hasar, ağır ve acil yıkılacak evlere girmek kesinlikle yasak.

e-Devlet hasar tespit sorgulama nasıl yapılır?

Adres ve TC kimlik numaraları girilerek e-Devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden bulunduğunuz ildeki konutların hasar durumunu öğrenebilirsiniz.