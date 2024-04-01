Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk kimdir? Mehmet Öntürk nereli?
31 Mart yerel seçimleri ile birlikte yerel ve mahalli idareler belirlendi. En çok merak edilen şehirlerden biri olan Hatay’da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını AKP adayı Mehmet Öntürk kazandı. Sonuçlardan sonra Mehmet Öntürk’ün hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk kimdir? İşte detaylar…
Mehmet Öntürk kimdir?
18 Mart 1970 yılında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Öntürk Türk siyasetçidir.
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur. Öntürk Gübre, Tarım Ürünleri Limited Şirketi; Set Tohumculuk AŞ ve Önder Petrol Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyelikleri, Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı yapmıştır. TBMM 24., 25.ve 26. Dönem Hatay milletvekilidir.
Mehmet Öntürk, evli ve iki çocuk babasıdır.