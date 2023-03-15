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Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan seçim istifası

Depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay'ın Valisi Rahmi Doğan, milletvekili aday adaylığı için istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Depremde büyük yıkıma uğrayan ve en çok kayıp veren şehirlerden biri olan Hatay'ın Valisi Rahmi Doğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için istifa ettiğini açıkladı.

Doğan, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Doğan açıklamasında, "5 yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleriyle, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak milletvekili seçimlerinde memleketim Sivas'tan aday adayı olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

 

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