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Hatay'da, depremde ağır hasar alan evin balkonu çöktü, 2 kişi öldü!

Hatay'da ağır hasarlı 2 katlı binanın çöken balkonun altında kalan 2 kişi öldü.

Haber Merkezi
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Hatay'da, depremde ağır hasar alan evin balkonu çöktü, 2 kişi öldü!
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Olay, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde yaşandı. Asrın felaketinde ağır hasar alan 2 katlı müstakil evin balkon kısmında çökme yaşandı. Çökme esnasında balkonun altında bulunan 2 kişi enkaz altında kaldı.

Şahıslar, Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürüldükleri esnada ambulansta can verdiler.

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