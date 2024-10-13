Vahşi cinayette yeni gelişme: Florya'da ayin yapıldı mı? Ekipler yanıtladı

Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in, intiharından önce öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in cinayetleri üzerine polis ekipleri delil incelemelerine devam ediyor.

Bilgisayardaki veriler silinmiş

İkbal Uzuner'in açılan telefonunda olayla ilgili henüz bir bulguya rastlanamazken, Ayşenur Halil'in telefonu ise henüz açılmamış durumda. Polis ekipleri, Semih Çelik'in kullandığı elektronik cihazlarını da incelemeye aldı. Çelik'in açılan bilgisayarında İkbal Uzuner ile ilgili çektiği, Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video tespit edilirken bilgisayardaki diğer bütün verilerin silindiğini belirledi. Çelik'in HTS kayıtlarını da incelemeye alan polis, cinayetlerle bağlantılı herhangi bir tespite ulaşamadı.

Ayin iddialarına yalanlama

Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmadı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

Eyüpsultan ve Fatih'te 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.