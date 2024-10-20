  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hatay’ın Antakya ilçesinde orman yangını! Soğutma çalışmaları sürüyor
Takip Et

Hatay’ın Antakya ilçesinde orman yangını! Soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hatay’ın Antakya ilçesinde orman yangını! Soğutma çalışmaları sürüyor
Takip Et

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşanan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalede yetersiz kaldığı yangına havadan da müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin azimli çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Özgür Özel'den 'yenidoğan çetesi' tepkisi: "Ülkeyi yönetenler sorumluluktan kaçamazlar"Özgür Özel'den 'yenidoğan çetesi' tepkisi: "Ülkeyi yönetenler sorumluluktan kaçamazlar"Gündem

 

İzmir ve Bremen ortak çalışma grubu kuracakİzmir ve Bremen ortak çalışma grubu kuracakŞehirler

 

Gündem
İstanbul'un simit, kestane ve mısır satılan araçlarına yeni tasarım
İstanbul'un simit, kestane ve mısır satılan araçlarına yeni tasarım
Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
"Kuyu-4" operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
"Kuyu-4" operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu açıklaması: "Kanunlar karşısında kimsenin bir ayrıcalığı yok"
Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu açıklaması: "Kanunlar karşısında kimsenin bir ayrıcalığı yok"
Antalya'da 8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Antalya'da 8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Denizli’de korkutan orman yangını! Meyve ağaçları da zarar gördü
Denizli’de korkutan orman yangını! Meyve ağaçları da zarar gördü