Hatay’ın Antakya ilçesinde orman yangını! Soğutma çalışmaları sürüyor
Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşanan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalede yetersiz kaldığı yangına havadan da müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin azimli çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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