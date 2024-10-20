İzmir ve Bremen ortak çalışma grubu kuracak

İZMİR / EKONOMİ

Bremen’deki Odalarla kardeş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade eden Özgener, İzmir Ticaret Odası’nın kentteki diğer paydaşlar ile birlikte yürüttüğü Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi yatırımları, Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi ile ilgili detaylı bilgilendirme yaptı.

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı aracılığıyla eğitim programları hazırladıklarını ifade eden Özgener, “Otomotiv sektöründe güçlü olan Bremen ve İzmir, elektrikli araçlara ve ileri otomotiv teknolojilerine odaklanan uzmanlaşmış bir mentorluk ve eğitim programı üzerinde iş birliği yapabilirler. İzmir'den yetenekli işçiler, Bremen'in otomotiv tesislerinde eğitilerek elektrikli araç bakımı ve imalatındaki son gelişmeleri öğrenebilirler. Benzer şekilde, Bremen’de bulunan çıraklar, şehrin lojistik merkezi olarak stratejik konumu göz önüne alındığında, özellikle lojistik ve ulaştırma yönetimi konusunda İzmir'de pratik deneyim kazanabilirler” dedi.

İzmir ve Bremen’in, vasıflı işçilerin eğitimlerinin bir kısmını İzmir'de, bir kısmını da Bremen'de tamamlayacakları ikili bir çıraklık programı kurabileceğini belirten Özgener, “Bu program, sürdürülebilir teknolojilere odaklanabilir. Her iki şehirden şirketler, çıraklara inşaattaki en son teknolojilerle uygulamalı deneyim sunmak için meslek okullarıyla ortaklık kurabilir” diye konuştu.

Vize konusu görüşüldü

Ziyaretlerin ardından değerlendirme yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Bremen ziyaretlerimizin hepsinde ana gündemimiz vize konusunda yaşanan sıkıntılardı. İş birliği önerilerimizin hayata geçmesi için vize sorununun çözülmesi kritik önem taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Bremen’de yaptığımız her temasta bu konuyu gündeme getirdik. En kısa sürede tüm iş insanlarımızı etkileyen vize sorununun çözülmesini temenni ediyoruz” dedi.