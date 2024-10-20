Norm Coating, yenilenebilir enerji için kendini yenileyen kaplama üretti

İZMİR / EKONOMİ

Yenilenebilir enerji sektörü büyüdükçe, zorlu çevresel koşullara dayanabilecek dayanıklı ve uzun ömürlü çözümler ihtiyacı artıyor. Ürün, küçük mekanik hasarları kendiliğinden onarabiliyor. Bu özellik, güneş panelleri ve diğer yenilenebilir enerji kurulumlarında kullanılan bağlantı elemanlarının ömrünü uzatıyor, bakım maliyetlerini düşürüyor, sistem güvenilirliğini artırıyor.

Norm Coating, zararlı Cr+6 içermeyen kalın bir pasivasyon tabakasıyla en az 600 saat korozyon direnci sağlıyor. Özel bir üst kaplama ile birleştirildiğinde, atmosferik çevrim testlerinde 10 döngüyü aşan bir direnç sunarak dış ortam koşullarına karşı uzun süreli dayanıklılık sağlıyor.

Güneş enerji sistemleri, yağmur, rüzgar ve sıcaklık değişiklikleri gibi çeşitli çevresel etkenlere maruz kaldığından, Norm Coating'in alkali çinko kaplaması, güneş paneli bağlantı elemanlarını bu etkenlerden koruyarak sürekli ve verimli enerji üretimini garanti ediyor. Ayrıca, kaplama, Cr+6 içermediği için yenilenebilir enerji sektörünün sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu üretildi.