Kardemir Çelik, sektöründe enerji verimliliğine en çok harcama yapan 7’nci şirket oldu

İZMİR / EKONOMİ

Turkishtime ve EYODER (Enerji Verimliliği ve Yönetim Derneği) iş birliği bu yıl ilki gerçekleştirilen “Enerji Verimliliğine ve Yönetimine En Fazla Harcama Yapan Sanayici ve İhracatçı Firmalar” (Türkiye EN-VERİM 100) araştırması sonuçlandı. Araştırmaya göre Kardemir Çelik, genel sıralamada enerji verimliliğine en fazla harcama yapan 40'ıncı, enerji yönetimine en fazla harcama yapan 44'üncü, enerji yönetiminde en fazla istihdam yapan 16'ncı ve enerji yönetimi kapsamında eğitime en fazla harcama yapan 32'nci şirket oldu. Demir ve Demir Dışı Metaller sektöründe ise enerji verimliliğine en fazla harcama yapan 7’nci şirket olarak sıralamada yer aldı.

“Yeşil çelik hedefine ulaşmak için yatırımlara devam edeceğiz”

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için yeşil çelik hedefiyle faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, başarılarının arkasında bu hedef için gerçekleştirdikleri yatırımlar ve çalışmalar olduğunu söyledi. Bakırel, “Dünyamız için enerji ve doğal kaynakların kullanıma dikkat ediyor, tüketimimizi en aza indirecek yatırımlarımıza devam ediyoruz. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartları çerçevesinde verimlilik artırıcı ve sürdürülebilirliğin sağlanması gibi birçok çalışma hayata geçirdik. İzmir Aliağa'da yer alan çelikhanemiz Türkiye'de alanında en yeni teknolojiye sahip üretim tesislerinden bir olma özelliğine sahip. 1.200.000 ton/yıl üretim kapasiteli tesisimizde elektrikli ark ocağı ile hurdadan kütük demir üretimi gerçekleştiriyoruz. Tesisimizde Fescon sistemine sahip 100 tonluk elektrikli ark ocağı bulunuyor. Bu özel atık ısıdan geri dönüşüm sistemi sayesinde üretimde %15 ile %30 arası enerji tasarrufu sağlıyoruz. Tamamı kapalı hurda şarj sistemi sayesinde toz saçılımını da düşürüyoruz. Kısa süre önce çelikhanemizdeki su tesislerimizde 2 milyon Euro değerinde yenileme yatırımına başladık. Bu yatırım sonucu yıllık 9.547.773,50 kWh potansiyel enerji tasarrufu elde etmeyi hedefliyoruz. Çevreye duyarlı üretim teknolojileri ve sistemleri ile yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye'de elektrik tüketimi ve karbon salınımı düşük olan demir çelik fabrikalarından biri olarak öne çıkıyoruz” dedi.

“Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz”

İzmir Aliağa'da toplam 24 MW üretim gücüne sahip RES ve GES’lere sahip olduklarını ifade eden Bakırel, “Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni enerji projelerimizle toplam kurulu gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Bu projelerimiz arasında; GES, RES ve atık ısı yatırımlarımız bulunuyor. Hacı Ömerli'de 2 MW büyüklüğünde GES ile beraber her biri 1 MW büyüklüğünde iki farklı atık ısı dönüşüm yatırımımız mevcut. Çelikhane tesisimizin bulunduğu arazide 10,80 MW büyüklüğünde ve Hacı Ömerli'de 3,60 MW büyüklüğünde iki farklı RES hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Bozyaka RES ve GES santrallerimizden oluşan 9 MW büyüklüğünde hibrit enerji santrali projemiz de bulunuyor. Bu yatırımlarımız sayesinde üretimde ihtiyacımız olan elektrik ihtiyacını kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiden karşılayarak sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmayı ve enerjide bağımsız hale gelmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.