KalDer Kayseri, 10. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’ni gerçekleştirdi

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Programa, Vali Gökmen Çiçek, KTO YKB Ömer Gülsoy, KalDer YKB Yılmaz Bayraktar, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, KalDer Kayseri Şubesi YKB Ebru Kantarcı Kayaoğlu, Ekonomi Gazetesi YKB Hakan Güldağ, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, kent protokolünden isimler ve davetliler katıldı.

Programının açılışında konuşan Ebru Kantarcı Kayaoğlu, Türkiye Kalite Derneği olarak mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, Türkiye’nin refah düzeyini ve rekabet gücünü yükseltmek için kalite bilincini iyi model ve örnek uygulamalarla toplumun her kesimine yaymak üzere çalıştıklarını söyledi. Yılmaz Bayraktar ise, zirvenin iş dünyası için fark yaratacağına inandığını belirterek, yönetimde kalite ve sürdürebilirliğin sadece iş dünyası değil, toplumun her katmanındaki bireylere ek sorumluluk yüklediğini ifade etti.

“İkiz dönüşüme yapılacak yatırım külfet değil fırsattır”

Programın ev sahipliğini yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise, yeşil ve dijital dönüşümün iş dünyası için önemine dikkat çekerek, “Şirketlerimizin değişen iş yapış şekilleriyle, yeni dünya düzeninde nerede ve nasıl konumlanacaklarına karar vermesi, strateji ve yatırımlarını o yönde yapması gerekiyor. Dijital çağın kazanımlarından faydalanmalı ve geleceği inşa edenlerden olmalıyız. Üretim teknolojilerinin sağladığı gelişmeleri yakından takip etmeliyiz. Bu sebeple yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gibi devrim niteliğinde olan ikiz dönüşümü atlamamalıyız. İkiz dönüşüme yapılacak yatırımı bir külfet değil, bir fırsat ve bir kazanım olarak görmeliyiz. Bundan kaçış mümkün değil. Zorunlu olarak bu büyük dijital ekosistemin bir parçası olacaksak, ülkemizin rekabet gücünün korunması, yeşil ve dijital teknolojiler konusunda kat edeceğimiz mesafeyle orantılı olacaktır” dedi.

“Aile şirketlerinde sürdürülebilir başarı için tecrübe aktarımı şart”

Açılış konuşmaları ardından başlayan zirve, altı oturumdan oluştu. İlk oturumda sürdürülebilir yapay zekâyı yaşam tarzı haline getirmeyi amaçlayıp bunu aile işletmelerine uyarlayan Fark Labs Kurucu ve Başkanı, Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu ve Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter aile işletmelerinde sürdürülebilir başarıyı ele aldı.

Ardından Ortak Akıl Danışmanlık Kurucusu Dr. Yılmaz Sönmez ile Çıkrıkcıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çıkrıkcıoğlu “Aile Şirketlerinde Yarın İçin Şimdi Ne Yapmalıyız” temalı oturumda, aile şirketlerinde sürdürülebilir başarıyı sonraki nesillere aktarmak için yapılması gerekenleri, çalışmaları ve tecrübelerinden yola çıkarak katılımcılarla paylaştılar. Çıkrıkcıoğlu, gençlere tavsiyelerde bulunarak, “Kesinlikle tecrübelileri dinleyin. Tecrübelerden yararlanın. Çünkü size bir insan başından geçmiş bir olayı anlatıyor. O tecrübeyi elde etmek için de çok bedel ödemiştir. Eğer siz onu can kulağıyla dinlerseniz, onun ödediği bedel kadar kazanmış oluyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Yapay zekâdan korkmamak lazım”

Gelecek Araştırmaları Derneği Kurucusu Dr. Coşkun Dolanbay “Yapay Zekâ Uygulamalarında Yarın İçin Şimdi Ne Yapmalıyız” başlıklı üçüncü oturumda yer aldı.

Programın dördüncü oturumunda ise KİM Teknoloji Genel Müdürü Murat Sert ile Arçelik Pazarlama A.Ş Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, “İnovasyonda Yarın İçin Şimdi Neler Yapmalıyız” başlığını masaya yatırdı. Tüfekçi, “Aslında yapay zekâ insanların yerini almayacak. Ben diyorum ki yapay zekâ kullanan insanlar, kullanmayan insanların yerini alacak. Yapay zekâdan korkmamak lazım” dedi.

“Türkiye’nin yeni kalkınma hikâyesini yeşil dönüşüm üzerinden yazmalıyız”

Programın beşinci oturumunda ise EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz “Yeşil Ekonomi’de Yarın İçin Şimdi Ne Yapmalıyız” başlığında katılımcılara bilgiler aktardı.

Güldağ ve Oğuz, Türkiye’nin üretim konusunda kasları güçlü bir ülke olduğuna dikkat çekerek, yeni bir kalkınma hikâyesinin de yeşil dönüşüm üzerinden yazılması gerektiğini kaydettiler. Zirve’nin altıncı ve son oturumunda ise oyuncu Hakan Bilgin “Yarın İçin Şimdi” başlığında özel kapanış konuşması yaptı.