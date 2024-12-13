  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde, Gebze’ye kentsel tasarım ödülü
Takip Et

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde, Gebze’ye kentsel tasarım ödülü

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri yarışmasında Gebze Belediyesi ‘Yenikent Hizmet Kompleksi’ projesi ile en iyi yerel yönetimler ödülünü aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde, Gebze’ye kentsel tasarım ödülü
Takip Et

Gebze Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve kamuoyunda Türkiye’nin en ciddi yerel yönetimler ödülü olarak kabul edilen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri yarışması kapsamında kentsel tasarım alanında gerçekleştirdiği “Yenikent Hizmet Kompleksi” projesiyle ödüle layık görüldü. Törene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve proje ekibi katılım gösterdi. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e ödülünü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Bozbey takdim etti.

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri yarışmasında, kentsel tasarım dalında ödüle layık görülen Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz, şu açıklamalarda bulundu: “Yenikent Mahallemize yaptığımız eserle vatandaşlarımıza yeni yaşam alanları kazandıracağız. Gebze Belediyesi olarak farklı proje anlayışını hayata geçirmiş olacağız”

Şehirler
İzmir’in tramvay filosu büyüyor: 22 araçlık ihale sonuçlandı
İzmir’in tramvay filosu büyüyor: 22 araçlık ihale sonuçlandı
Eskişehir'e mükemmellik markası ödülü
Eskişehir'e mükemmellik markası ödülü
Antakya OSB’de deprem sonrası istihdam yüzde 30 arttı
Antakya OSB’de deprem sonrası istihdam yüzde 30 arttı
Ortimobil, 2024 yılını 18 farklı modelle kapatıyor
Ortimobil, 2024 yılını 18 farklı modelle kapatıyor
Eterna Teknoloji, Beatify ve SerpSonic ile fark yaratacak
Eterna Teknoloji, Beatify ve SerpSonic ile fark yaratacak
GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı: “Kadınların ekonomiye entegre edilmesi ciddi bir değer oluşturacak”
GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı: “Kadınların ekonomiye entegre edilmesi ciddi bir değer oluşturacak”