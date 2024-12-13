Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde, Gebze’ye kentsel tasarım ödülü

Gebze Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve kamuoyunda Türkiye’nin en ciddi yerel yönetimler ödülü olarak kabul edilen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri yarışması kapsamında kentsel tasarım alanında gerçekleştirdiği “Yenikent Hizmet Kompleksi” projesiyle ödüle layık görüldü. Törene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve proje ekibi katılım gösterdi. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e ödülünü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Bozbey takdim etti.

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri yarışmasında, kentsel tasarım dalında ödüle layık görülen Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz, şu açıklamalarda bulundu: “Yenikent Mahallemize yaptığımız eserle vatandaşlarımıza yeni yaşam alanları kazandıracağız. Gebze Belediyesi olarak farklı proje anlayışını hayata geçirmiş olacağız”