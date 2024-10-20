Şanlıurfalı sigortacılar, sürdürülebilir piyasa için proje geliştirecek

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Sigorta Acenteleri Derneği’nin (ŞURSAD) seçimli olağan genel kurul toplantısı başarıyla tamamlandı. Sigorta haftası içerisinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen genel kurul toplantısına Mersin Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Fahrettin Abeş, Osmaniye Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Metin Sevmez, ve kentte faaliyet gösteren 115 sigorta acente yöneticisi katıldı. Tek liste ile girilen seçimlerde mevcut Başkan Nihat Fırathan güven tazeledi. Yeni dönem için genç bir yönetim kurulu oluşturulurken, toplumsal eşitlik ilkesi kapsamında 4 genç kadın sigortacı da ilk kez yönetime dahil oldu. Divan Başkanlığını TOBB Sigorta Acenteleri İcra Kurulu İl Delegesi Osman Hekimoğlu’nun yaptığı toplantıda ŞURSAD’ın yeni dönemdeki ana hedeflerinin kentte sigorta alanında tek bir fiyat politikasının oluşturulması ve korsan acente faaliyetlerinin engellenmesi olarak açıklandı. ŞURSAD, yeni dönemde sürdürülebilir piyasa oluşturulması için gayret gösterecek.

“Yeni yönetim döneminin ana mottosu sürdürülebilir piyasa olacak”

Genel Kurul’un açılış konuşmasını gerçekleştiren ŞURSAD Başkanı Nihat Fırathan, sigorta sektörünün gelişimi için projelerine aralıksız devam edeceklerini söyledi. Yeni dönemdeki mottolarının sürdürülebilir piyasa olduğunu ifade eden Başkan Fırathan, “Geçmiş dönemde nitelikli personel, haksız rekabet koşulları yaratan işletmelerle mücadele gibi alanlarda hem yerel hem de ulusal mekanizmaları kullanarak sektörümüze katkı sağlayacak projeler yürüttük. Yeni dönemde de bu alandaki projelerimizi ara vermeden sürdüreceğiz. Sektörümüzde çözülecek çok sorun var. Tüm bu sorunların farkındayız. Bu sorunları çözebilecek genç ve dinamik bir yönetim kurulu oluşturduk. Yeni dönemde sorunlarımızla mücadeleyi daha aktif bir şekilde yürüteceğiz. Sektörümüzde haksız rekabet koşulları yaratan işletmelere karşı mücadelemizde daha aktif bir sürece giriyoruz. Sektörümüzün geleceği için bu alanda elimizi taşın altına daha çok sokacağız” dedi.

“Sigorta acentelerinin geleceği risk altında”

Ulusal sigorta şirketlerinin müşterilere direkt ulaşabildiği dijital uygulamalara yönelmesi ile birlikte sigorta acentelerinin geleceğinin risk altında olduğunu belirten TOBB Sigorta Acenteleri İcra Kurulu İl Delegesi Osman Hekimoğlu, “Öyle bir noktaya geldik ki bazı sigorta kollarında şirketler bizim üzerimizden poliçe kesmemeye başladı. Yeni acente kurma girişimleri oldukça zorlaştı. Şirketler kolay kolay bayilik vermiyorlar. Önümüzdeki süreçte bu durum daha da zorlaşacak. Özellikle genç sigortacılarımızın bunlara hazırlıklı olması gerekiyor. Mesleğimizin üzerindeki riskleri minimum seviyeye düşürmek adına acentler arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmeliyiz. Eğer birlikte hareket edemezsek bu süreçten yeni ve eski dahil olmak üzere herkes olumsuz etkilenecek. Öncelikle sektörümüzde sürdürülebilir bir fiyat listesi belirleyip bu alanda ortak hareket etmeliyiz” diye konuştu.

Korsan acente faaliyetleriyle mücadele aralıksız devam edecek

Şanlıurfa TSO Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Direkçi, korsan sigorta acenteleri ile mücadeleyi aralıksız sürdüreceklerini söyledi. Korsan acentelerle mücadele kapsamında Türkiye’de en fazla müfettiş talep eden odalardan biri olduklarını ifade eden Mustafa Direkçi, şöyle konuştu: “Kentimizde dengeli bir sigorta piyasası oluşturmak için girişimlerimiz aralıksız devam ediyor. Mevcut yasa ve mevzuatlara uymayan işletmelere yönelik tüm yasal haklarımızı kullanıyoruz. Bugüne kadar yürüttüğümüz denetimlerde sayısızca uyarı ve para cezası alan acenteler oldu. Sektörümüzün geleceği için haksız rekabet yaratan işletmelere karşı denetimlerimizi ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

4 kadın sigortacı eşitlik ilkesi kapsamında yönetimde

Yönetim kurulu ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşurken, dernek tarihinde ilk kez 4 kadın sigortacı aynı anda yönetime dahil oldu. Nihat Fırathan Başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu Faruk Çiftçi, Atilla Kocaman, İbrahim Halil Karadağ, Zekeriya Avşaroğlu, Duygu Baykar, Özgün Büyükabalı, Dicle Yücedağ Kara, İbrahim Atmaca tarafından oluşturulurken, yedek üyeler ise; Veysel Kucaklı, Nafiz Sağ, Mustafa Aktaşoğlu, Deniz Bilgin, Melek Eriş, İbrahim Alpak, Mehmet Furkan Örenler, İsmail Gümer, Mustafa Yavuz oldu.

Genel Kurul toplantısı Derneğin 21’inci yılı vesilesiyle gerçekleştirilen pasta kesiminin ardından sona erdi.