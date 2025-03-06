Hatimoğulları "Öcalan'ın çağrısında YPG geçmiyor” dedi, MHP'den yanıt gecikmedi

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan geçtiğimiz günlerde terör örgütüyü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı. Bu çağrının PYD/YPG'yi kapsayıp kapsamadığı tartışma konusu oldu.

Öcalan'ın çağrısının ardından bir televizyon programına konuk olan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, teröristbaşının "silah bırakma ve örgütü fesih" çağrısının sadece PKK'ya yönelik olduğunu YPG’yi kapsamadığını söyledi.

"Metinde YPG geçmiyor"

Hatimoğulları, “Bu çağrı oldukça açık ve net. Metnin hiçbir yerinde YPG geçmiyor” dedi.

"Hatimoğulları sen kimden yanasın?"

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, partinin yayın organı Türkgün’deki yazısında Hatimoğulları’na tepki gösterdi.

Çiçek şunları söyledi:

"Tülay Hatimoğulları, kimden yanasın? ABD mi, İsrail mi?

PKK’nın silah bırakma ve feshedilme sürecine girmesi karşısında İsrail büyük bir telaş içindeyken, DEM Eşbaşkanı Tülay Hatimoğulları bu telaşın neresinde durmaktadır?

İsrail cephesinde telaşlı bir hareketlilik başlamış görünmektedir. Siyonist Netanyahu, 'Suriye Kürtleri korunmalı' maskesi altında terör örgütü YPG’yi korumaya yönelik açıklamalar yaparken, İsrail’in 'İsrail Savunma Kuvvetleri’nin resmi X hesabına hoş geldiniz! Bu platform, ISK ile ilgili gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır' şeklinde duyurduğu Türkçe bir sayfa açması da dikkat çekmektedir.

Tüm bu gelişmeler, İsrail’in aynı zamanda kara propagandaya hazırlandığını ve Türkiye’deki taraftarlarını diri tutmayı amaçladığını göstermektedir.

Oyun içinde oyun var, ancak Türkiye bu oyunları bozacaktır.”