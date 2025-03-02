PKK ateşkes ilan etti | Meral Danış Beştaş: "YPG ya da SDG'ye yönelik bir ima yok"

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından PKK ateşkes ilan etti. Açıklamada, "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz" denildi. Terör örgütü, fesih için teröristbaşı Öcalan'ın kongreye başkanlık etmesini ve özgür bırakılmasını da talep etti.

"Bu sürecin başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum"

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Gazete Duvar'ın Youtube kanalında Didem Mercan'ın konuğu oldu.

Öcalan'ın açıklamasını değerlendiren Beştaş, "Çağrıda açıkça PKK'ye bir çağrı var. Biz böyle okuduk, böyle değerlendirdik. YPG ya da SDG'ye yönelik bir çağrı olarak okunması için hiçbir ayrıntı ve hiçbir ima söz konusu değil. Bunu açıklıkla ifade etmek lazım. Mazlum Abdi de bunu söyledi. Neticede Suriye'de de kendi demokratik işleyişinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sürecin olumlu seyretmesi durumunda sürecin başarıyla sonuçlanacağını inanıyorum. Suriye'deki SDG güçlerinden herhangi bir saldırı söz konusu değil. Kürt ve Türk halkının birlikte özgür ve eşit şartlarda yaşaması çok hayati bir yerde duruyor. Bizim yüzyıllık ezberlerden kurtulmamız gerekiyor" dedi.