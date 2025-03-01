Kulis: 2 kamera her şeyi kaydetti, teröristbaşı Öcalan metni okudu! Süreç nasıl ilerleyecek?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte yaptığı silahların bırakılması ve kendini feshetmesi çağrısı üst düzey güvenlik kaynakları tarafından “Öcalan PKK’nın sadece silahlarını değil, fikriyatını da tarihe gömüyor” şeklinde değerlendirildi.

Metne 25 Şubat’ta son şekli verildi

Teröristbaşı Öcalan’ın çağrısı öncesinde İmralı ile devletin üst düzey güvenlik birimleri arasında yoğun bir trafik yaşandığı öğrenildi. Çağrı metni birkaç kez süzgeçten geçirildi. Teröristbaşı Öcalan ile istişarelerden sonra metne 25 Şubat’ta son şekli verildi. Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın kendi el yazısı ile kaleme aldığı metinde ‘yoruma açık, terör örgütü tarafından manipülasyona meydan verecek’ hiçbir ifadeye yer verilmedi. Ayrıca silah bırakmanın ve fesih çağrısının hiçbir ‘şarta’ bağlı olmaması için metnin çok açık ve net olmasına dikkat edildi.

Önder'in duyurduğu not devletin bilgisi ve izni ile açıklandı

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder’in, metin dışında kamuoyuna duyurduğu not da yine devletin bilgisi ve izni ile açıklandı. Teröristbaşı Öcalan’ın notundaki “Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz pratikte silahların bırakılması, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir” ifadesinin terör örgütünün silah bırakması ve fesih kararından sonraki aşamaları işaret ettiğine dikkat çekildi. Üst düzey güvenlik yetkililerine göre bu nottaki ‘Hukuki tanınırlık’ ifadesi, ‘teröristbaşı Öcalan’ın İmralı’daki şartlarına ve sonraki süreçte atılacak bazı yasal adamlara’ ilişkin.

Görüşme ve Öcalan'ın çağrıyı okuması kaydedildi

DEM Parti heyetinin çağrı metnini almak için önceki gün İmralı’ya yaptığı ziyaretin iki ayrı kamera tarafından kaydedildiği de belirtildi. İmralı heyeti ile teröristbaşı Öcalan’ın aynı karede yer aldığı fotoğraftaki küçük yaka mikrofonun da kayıt sırasında masaya yerleştirildiği öğrenildi. Bu kayıt, teröristbaşı Öcalan kendi el yazısıyla kaleme aldığı çağrı metnini okurken yapıldı.

"Metinde hiçbir gizli mesaj yok"

Üst düzey güvenlik kaynakları çağrı metnini ise “Terör örgütü elebaşı Öcalan bu çağrısıyla sadece örgütün silahlarını değil, fikriyatını da tarihe gömüyor. Çağrı sadece PKK’yı değil örgütün tüm kollarını ve unsurlarını kapsıyor. Bu çok açık. Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısının bozulmasına, özerklik veya federasyon gibi geçmişteki tüm talepler de böylece silahlarla birlikte gömülüyor. Metinde hiçbir gizli mesaj yok. Aynı zamanda büyük bir öz eleştiri de yapıyor” şeklinde yorumladı.

Bundan sonra ne olacak? İşte sürecin yol haritası

Üst düzey güvenlik kaynakları, bundan sonra izlenecek sürecin de belirlendiğini kaydetti. Terör örgütünün kongresini toplaması ve fesih kararı almasına kadar bütün süreç devlet tarafından gözlemlenecek. Bu sürecin en fazla 3-4 ay sürmesi, haziran sonunda da süreçte ikinci aşamaya geçilebileceği tahmin ediliyor. İmralı’ya yönelik ziyaretlerin de yine bu süreçte devam edeceği belirtiliyor.

Kongre toplanıp fesih kararı alınana ve somut çıktıları görülene kadar, devlet tarafından hiçbir adım atılmayacak, bir söz verilmeyecek, herhangi bir şart gündeme gelmeyecek. Fesihten sonra ise teknik detaylar üzerinde çalışma yapılacak. Terör örgütünün elindeki silahların ne olacağı, kayıtlarının nasıl yapılacağı, örgüt elebaşlarının üçüncü ülkelere gitmeleri, devlette herhangi bir suç kaydı olmayan veya eyleme katılmamış örgüt mensuplarının Türkiye’ye gelip gelmeyecekleri gibi başlıklar ele alınacak.

AK Parti kaynakları, tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ‘Devletin demokratik dönüşümü’ adı altında atılacak bazı adımların Meclis zemininde tartışmaya açılabileceğini dile getiriyor.

Devletin terörle mücadele operasyonlarını durdurması söz konusu değil

Silah bırakma ve fesih sürecinde yaşanabilecek olumsuzluklar ve provokasyonlara karşı da planlamalar yapıldı. Devletin terörle mücadele operasyonlarını durdurması söz konusu olmayacak. Bu süreçte ayrıca şehit ailelerini kıracak, üzecek veya teröristbaşı Öcalan’a af anlamına gelebilecek hiçbir adım atılmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün şehit aileleri ile birlikte katılacağı iftar programında ‘Terörsüz Türkiye’ konusunda önemli mesajlar vereceği ifade edildi.