Haziran ayı geldi, yaz başlamadı: Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, "Yaz havası ne zaman gelir?" sorusuna "Önümüzdeki hafta çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar yükselmeye başlıyor" yanıtını verdi.

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu ile ilgili şunları söyledi:

"Nisan ayı çok sıcak geçti. Uzun yıllardan sonra dünyada da en sıcak ay Nisan ayı oldu. Nisan ayındaki yağışlara baktığımız zaman ortalamanın yüzde ellinin altında, geçtiğimiz yıla göre yüzde altmış altında yağış oldu. Sıcaklık açısından iyi, yağış açısından kötü bir aydı.

Mayıs ayında yağışlar biraz daha fazlaydı. Bu seferse sıcaklıklar çok düşüktü. Ortalamanın altında geçti. Bugüne baktığımızda Doğu Anadolu’da biraz yağış var. Batman, Bayburt ve Osmaniye civarlarında yağış kuvvetli olabilir. Dün Ankara’da su baskınlarının meydana geldiği yağış geçti. Önümüzdeki 4-5 günde batı bölgelerinde ve Marmara'da İstanbul’da 4-5 gün yağış yok. Sıcaklıklar 23-24 derecelerde seyrediyor. Güney Ege’de önümüzdeki 2-3 gün yağış olacak. Bugün sıcaklık ortalamalarda batı ve kuzey bölgelerinde ama iç bölgelerde ortalamanın altına düştü.

Yaz havası ne zaman gelecek?

Önümüzdeki hafta çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar yükselmeye başlıyor. Değerler Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yaz değerlerine yaklaşacak gibi"