HPV aşısının felç bıraktığını iddia etti: Canan Karatay'a uzmanlardan tepki yağıyor

Pek çok yiyecek için "asla asla" diyetleri ve alışılmışın dışında yemek önerileri ile tanınan Prof. Dr. Canan Karatay bu kez de yaptığı HPV aşısı açıklamalarıyla kendine gündemde yer edindi. Karatay'ın HPV için yaptığı ve pek çok uzman tarafından büyük tepki çeken açıklamaları şöyle;

* Kesinlikle yapılmaması lazım, hiçbir sıvının kesinlikle yapılmaması lazım. HPV yapılan genç kızlarda felç oluyor.

* Bağırsak sistemi tamamen alt üst oluyor. Halsizlik çok oluyor. İshal Çok oluyor, bağırsak mikrobiyomu düzelmiyor.

* Bana Hollanda'dan bile HPV sıvısı basılmış, hastalanmış, hastalar geliyor.

"Afrika'dakiler erken yaşta ölsün diye"

* Son 30 belki 40 senedir hayatımızda. Biz okurken öyle bir şey yoktu. Bütün bunlar ilaç firmalarının geliştirdiği; bir de Batı'nın Afrika'da üreme olmasın, üreyenler de hasta olsun veya erken yaşta vefat etsin diye ortaya kondu. Büyük bir propaganda, büyük bir senaryo. Katiyen yapılmaması lazım.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Prof. Dr. Derya Unutmaz: "Rahim kanserini önleyen bu aşı hakkında söyledikleri külliyen yalandır! Bu dezenformasyona dur demeyenler de bunu söyleyen & adını bile anmanın zul olduğu bu zat kadar, bu kanseri olanların hayatından sorumludur. Sağlık hayat meselesidir önüne gelen istediği yalanı söyleyemez."

Rahim kanserini önleyen bu aşı hakkında söyledikleri külliyen yalandır!



Bu dezenformasyona dur demeyenler de bunu söyleyen & adını bile anmanın zul olduğu bu zat kadar, bu kanseri olanların hayatından sorumludur.



Sağlık hayat meselesidir önüne gelen istediği yalanı söyleyemez. https://t.co/lwLm7MfLj4 — Derya Unutmaz, MD (@DeryaTR_) January 2, 2024

Prof. Dr. Güner Sönmez: "Hanımefendinin söylediği doğru değil. HPV aşısı felç yapmaz. Böyle bir iddiaya cevap vermekten bile utanıyorum."

Hanımefendinin söylediği doğru değil. HPV aşısı felç yapmaz. Böyle bir iddiaya cevap vermekten bile utanıyorum. https://t.co/vsWz7s1bqL — Prof Dr Güner Sönmez (@DrGunerSonmez) January 2, 2024

Prof. Dr. İrfan Serdar Arda: "Aşıya sıvı diyen birinin zaten akıl sağlığından kuşku duymak gerekir.. Hekimliğin birincil görevi tedavi etmek değil hastalıktan korumaktır.. HPV'yi sadece tek bir yolda bulaşıyor gibi göstermek ise tam bir cehalet!! Düşünceleri de kendisi gibi şizoid!! Bu tür insanlar yapışkandır, tehlikelidir.. Söylediklerini sakın dikkate almayın!!"