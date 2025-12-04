  1. Ekonomim
HSK atama kararları Resmi Gazete’de

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı (HSK) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile bin 351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının ataması gerçekleştirildi.

Adli ve idari yargıda hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları HSK tarafından yapılan ad çekme sonucuna göre atandı. Adli yargıda bin 204 hakim ve Cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirilirken idari yargıda ise 147 hakim adayı atandı. Toplamda bin 351 hakim ve Cumhuriyet savcısı atanırken atamalar Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13’üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.

