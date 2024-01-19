İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan ulaşım vaadi: Yüzde 40’lık indirimi 1 Nisan’da uygulayacağız

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Murat Kurum etkinlikte, gündeme dair soruları yanıtlayıp gençlerle sohbet etti.

Kurum, "mevcut İBB yönetiminin mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim" konusu ile ilgili soruya, ‘’Gençlerimiz bu şehrin bir parçası. Biz, verilen sözleri tutmak zorundayız. Bizde verilen söz namustur. O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız.’’ sözleriyle yanıt verdi.