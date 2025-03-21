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İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ve Uğur Ataman gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında İBB Eski Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman’ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 90'a yükseldi.

Haber Merkezi
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İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ve Uğur Ataman gözaltına alındı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda 106 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Eski Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, şüphelilerden Uğur Ataman ise Muğla'da yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 90’a yükseldi.

Ertan Yıldız da yakalanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında firari olan Ertan Yıldız, polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı. 

Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemleri başladı

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 90 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun emniyette ifade işlemi başladı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin, savcılık ifadelerinin ardından yasal süreçlerinin başlayacağı kaydedildi. 

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