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Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun yargılandığı davada karar çıktı

Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında dans ettikleri sırada yaptıkları hareketler nedeniyle 1 yıla kadar hapis cezası istenen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu, yargılandıkları davada suçsuz bulundu ve beraat etti.

Haber Merkezi
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Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun yargılandığı davada karar çıktı
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Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu'nun yargılandıkları davada beraat ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarından tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Beşiktaş'ta bir mekanda düzenlediği partide kız kardeşi Sıla Doğu'yla dudak dudağa öpüşmüştü.

Re'sen soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada infial olan video sonrası harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında 21 Ekim'de re'sen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan abla kardeş ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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