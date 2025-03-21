  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Goldman Sachs TL’yi mercek altına aldı
Takip Et

Goldman Sachs TL’yi mercek altına aldı

Goldman Sachs, Türkiye’deki siyasi gelişmelerin ardından piyasalardaki oynaklığa yönelik yaptığı analizde, TL’de beklentilerini değiştirmezken, TCMB’nin TL mevduatlardan çıkışı sınırlamayı hedeflediğini öngördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Goldman Sachs TL’yi mercek altına aldı
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından piyasalarda hareketlilik durulmuyor.

TL varlıklara yönelik JP Morgan, HSBC, ING ve Societe Generale gibi yabancı kurumların değerlendirmeleri devam ediyor.

TL’de görülen değer kaybı ve sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hamlelerine yönelik Goldman Sachs’ın yaptığı analizde, TL mevduatlardan çıkışın sınırlamasının hedeflendiği belirtildi.

ABD'li dev banka Goldman Sachs da son gelişmelerle ilgili ekonomistler Clemens Grafe ve Başak Edizgil imzalı geçtiği notta, TCMB’nin dün aldığı kararın TL mevduatlarından kaynaklanan çıkışları sınırlamayı amaçladığı değerlendirmesini yaptı.

Önceki günlerdeki Goldman Sachs notlarında ise yaşanan hareketlerin daha önce TL'de görülen değer kaybı hareketlerini anımsattığına işaret edilirken, dolar/TL'deki istikrarlı seyrin dezenflasyon ve dolarizasyondan arınma çabaları için hâlâ önemli bir çıpa olduğu belirtilmişti.

TCMB'nin brüt rezervlerinin 174 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu hatırlatılarak, dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip olduğu ve doların 12 ay sonra 42 lira seviyesinde olacağı tahmin edilmişti. Ayrıca, nisan PPK toplantısında 250 baz puanlık indirimdeki riskin "arttığı” da belirtilmişti.

Goldman Sachs, ekonomi politikaları değişmediği sürece getirilerin 19 Mart öncesinde görülen trendine geri döneceğini söylerken, Türk tahvillerindeki yabancı sahipliğinin 2019'dan bu yana en yüksek oranda olduğu için Türkiye'deki hareketlerin gelişen piyasalar için bulaşıcı olabileceğine dikkat çekti.

Goldman Sachs TL’de değer kaybının sürmesini bekliyor: Kur tahmini değişmediGoldman Sachs TL’de değer kaybının sürmesini bekliyor: Kur tahmini değişmediDolar
JPMorgan, Türkiye için yıl sonu faiz ve enflasyon tahminlerini yükselttiJPMorgan, Türkiye için yıl sonu faiz ve enflasyon tahminlerini yükselttiEkonomi
TL’deki hareket TCMB’yi zorlayabilir: Faiz artışı yeniden kapıda mı?TL’deki hareket TCMB’yi zorlayabilir: Faiz artışı yeniden kapıda mı?Ekonomi
Türkiye'nin risk primi son bir yılın zirvesinde!Türkiye'nin risk primi son bir yılın zirvesinde!Ekonomi
Fransız bankası dolar/TL pozisyonlarını kapatıyorFransız bankası dolar/TL pozisyonlarını kapatıyorDolar
Ekonomi
Reuters, Merkez Bankası’nın ne kadar döviz sattığını hesapladı
Merkez Bankası’nın ne kadar döviz sattığı hesaplandı
Türkiye'nin risk primi son bir yılın zirvesinde!
Türkiye'nin risk primi son bir yılın zirvesinde!
Kahramanmaraş’a sağlık yatırımı! Özel Megapoint Hastanesi hizmete açıldı
Kahramanmaraş’a sağlık yatırımı! Özel Megapoint Hastanesi hizmete açıldı
Ticaret Bakanı Bolat: 52 milyar dolar ihracat kredilendirme hedefi belirledik
52 milyar dolar ihracat kredilendirme hedefi belirledik
Türkiye'nin Portekiz'e ihracatı rekor kırdı
Türkiye'nin Portekiz'e ihracatı rekor kırdı
Emeklilerin bayram ikramiyesi artışı haftaya kaldı
Emekli bayram ikramiyesi zammı haftaya kaldı