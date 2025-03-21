Fransız bankası dolar/TL pozisyonlarını kapatıyor
Societe Generale, dolar/TL'de düşüşe yönelik kısa pozisyonunu kapatma kararı aldı.
Fransız banka Societe Generale, TL’nin dolar karşısında değer kazanmasına yönelik dolar/TL kısa pozisyonunu kapatma kararı aldı.
Bloomberg'in haberine göre, SocGen Stratejisti Phoneix Kalen, dolar/TL'de kısa pozisyonlarını kapattıklarını açıkladı. Kasımda açılan pozisyonda giriş seviyesi 34,53 olmuştu.
SocGen'in raporunda önümüzdeki dönemde TCMB’nin TL’yi mümkün olduğunca istikrarlı tutmaya odaklanacağı vurgulanırken, banka nisan ayında Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapmasını beklemediğini, haziran toplantısında 150 baz puanlık indirimle temmuzda da 200 baz puanlık indirim olmasını öngördüğünü belirtti.
SocGen yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 35 olarak belirtti. Politika faizi yüzde 42,5 seviyesinde bulunuyor.