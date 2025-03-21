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TCMB’nin hamlelerine uzman yorumu: Yatırımcılar TL’de temkinli kalabilir

TCMB’nin hamlelerini uzmanlar yorumladı. Yatırım Finansman, TCMB adımının kur oynaklığı ve genel algı açısından etkisini sınırlı olumlu olarak yorumladı. OYAK Yatırım, enflasyonist etkilerin bertaraf edilmesinin mevduat faizlerinde artışla mümkün olacağı görüşünde olurken, ING'den Taborsky, yatırımcıların Türk lirası konusunda temkinli kalabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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TCMB’nin hamlelerine uzman yorumu: Yatırımcılar TL’de temkinli kalabilir
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Yatırım Finansman Başekonomisti Erol Gürcan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımların kur oynaklığı ve genel algı açısından etkisini sınırlı olumlu olarak yorumladı.

Erol Gürcan TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin değerlendirmesinde, "Takvim dışı olarak yapılan toplantıda atılan adım doğrudan bir faiz artırımı anlamına gelmemekte olup; TCMB'nin manevra alanını genişleten bir hamle olarak okunabilir. Bu adımla birlikte, TL Depo alım ihalelerinde 8 haftalık işlemlere de başlayacağını duyurması kısa vadede TL likiditeyi bir miktar kısıtlayarak gecelik faizlerin faiz koridoru üst bandına yakın oluşmasını sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Bu adıma ek olarak, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine (NDF) başlanmış olmasını da kur oynaklığını azaltıcı yönde katkı sağlayabilecek bir gelişme olarak niteleyen Gürcan, "Piyasanın TCMB'nin faiz indirim hızını azaltma ya da ara verme olasılığını test etme riski bulunduğunu not etmekle birlikte, kurdaki oynaklığın normal seyrine dönmesi durumunda TCMB'nin 17 Nisan'daki bir sonraki PPK toplantısında faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz (Şubat'ta enflasyonun beklenti altında gerçekleşmesine ek olarak yıllık TÜFE'deki düşüşün kısa vadede sürecek olmasıyla indirim için alan oluşacağını değerlendirmemizden hareketle). Ancak kur tarafındaki yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi ve/veya oynaklığın yüksek seyretmeye devam etmesi bu olasılığı azaltabilir." yorumunda bulundu.

Enflasyonist etkilere karşı mevduat faizleri artabilir

OYAK Yatırım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adımları Banka’nın hızlı ve esnek karar verebildiğini göstermesi açısından olumlu olmakla birlikte enflasyonist etkilerin bertaraf edilmesinin mevduat faizlerinde artışla mümkün olacağı görüşünü savundu.

OYAK Yatırım, TCMB'nin takvim dışı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile attığı adımlara ilişkin değerlendirmesinde, "Repo ihalelerine ara verilmesinin anlamı, bankalararası piyasada oluşan TL likiditesi ihtiyacını politika faizinden karşılayamayan bankaların gecelik repo piyasasında TCMB’ye başvurması sonucu ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) yükselecek olmasıdır." denildi.

Likidite ihtiyacının çok çok yükselmesi durumunda TCMB'nin %47.0’den Geç Likidite Penceresi’ni kullandırıp AOFM’nin daha da yükselmesini ve böylece TL’ye erişimin pahalı hale gelmesini sağlayabileceğine değinen OYAK Yatırım, "TCMB aldığı bu önlemlerle dünkü carry trade çözülmelerinden doğan kur şokunun devam etmemesi ve fiyat ile finansal istikrarı tehdit eder bir görünüme bürünmemesi için adım atmış oluyor." yorumunda bulundu.

OYAK Yatırım, Finansal istikrarın tesis edilebilmesi için ise kur volatilitesinin azalarak devam etmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Henüz bir beklenti oluşturmak zor olmakla birlikte finansal piyasalardaki gelişmelerin büyüme ve enflasyon üzerine olumsuz etki yaratma riski bulunuyor. Fiyatlar oturdukça makro beklentilerimizde revizyon ihtiyacı doğarsa notlarımızla paylaşmaya devam ediyor olacağız." görüşünü paylaştı.

Yatırımcılar Türk lirası konusunda temkinli kalabilir

ING'den Frantisek Taborsky, Türkiye Merkez Bankası'nın perşembe günü sürpriz bir şekilde gecelik borç verme faizini artırmasının ardından bile yatırımcıların Türk lirası konusunda temkinli kalabileceğini söyledi.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından çarşamba günü yaşanan satış dalgasının ardından liranın istikrar kazanmasına yardımcı oldu.

Taborsky, Merkez Bankası'nın piyasa istikrarını korumak için elinden geleni yapacağını söyledi ve "Yerel katılımcıların davranışları ve yerel para birimi dönüşümleri Merkez Bankası'nın bir sonraki adımlarını yönlendirecektir. Lira en azından kısa vadede yeniden cazip görünüyor, ancak piyasa yine de “daha fazla risk alma konusunda tereddütlü” olacak" dedi.

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