Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor? Ekonomistler yorumladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) ara toplantı kararı yayınladı. Politika faizi yüzde 42,5 seviyesinde kalırken, gecelik vadede borç verme faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 46’ya yükseltti. Kararı, ekonomistler yorumladı.

Kara: Gereksiz rezerv kaybetmek yerine...

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “Merkez Bankası gecelik borç verme faizini %46’a çıkardı. Bu düzenleme, son dönemde %42 olan gecelik piyasa faizlerini %46’ya kadar yükseltme esnekliği veriyor. Gereksiz rezerv kaybetmek yerine hızlıca bu kararı alarak elinin bağlı olmadığını göstermek önemli ve doğru bir adım.” dedi.

Merkez Bankası gecelik borç verme faizini %46’a çıkardı.



Bu düzenleme, son dönemde %42 olan gecelik piyasa faizlerini %46’ya kadar yükseltme esnekliği veriyor.



Gereksiz rezerv kaybetmek yerine hızlıca bu kararı alarak elinin bağlı olmadığını göstermek önemli ve doğru bir adım. https://t.co/Vd0Oz7Zgw9 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 20, 2025

Prof. Dr. Emre Alkin, “Faiz artırmadan faiz artırılmış (revisited)” ifadelerini kullandı.

Faiz artırmadan faiz artırılmış (revisited) — emre alkin (@emrealkin1969) March 20, 2025

Atabay: Uzunca bir süre faiz indirimi beklemeyin

Güldem Atabay şu yorumu yaptı:

“Carry trade ve gecelikte park eden para dövize kaçmasın diye TCMB gecelik borç verme faizini %46'ya çekti. Politika faizi %42,5'te sabit. Nisan'da faiz indirimi beklemeyin zaten dünden sonra. Uzunca bir süre beklemeyin.”

Carry trade ve gecelikte park eden para dövize kaçmasın diye TCMB gecelik borç verme faizini %46'ya çekti. Politika faizi %42,5'te sabit.



Nisan'da faiz indirimi beklemeyin zaten dünden sonra. Uzunca bir süre beklemeyin. — Güldem Atabay -Ekonomist/Yazar (@guldematabay) March 20, 2025

Prof. Dr. Yakup Küçükkale, “Yanlış anlayanlar var, uyaralım, düzeltelim” diyerek şu yorumu yaptı:

“Gecelik borç verme faiz oranının %46'ya yükseltilmiş olması politika faizinin yükseldiği anlamına gelmez. Politika faizi yine %42,5. Zaten politika faizi gecelik değil haftalıktır. %46'ya yükseltilen şey faiz koridorunun "üst sınırı"... Üst sınırın yükseltilmesi "daha sıkı bir duruş" anlamına geliyor. Yani para politikaları bir tık daha sıkılaştı. Ama politika faizi yine aynı..."

Yanlış anlayanlar var, uyaralım, düzeltelim: Gecelik borç verme faiz oranının %46'ya yükseltilmiş olması politika faizinin yükseldiği anlamına gelmez. Politika faizi yine %42,5. Zaten politika faizi gecelik değil haftalıktır. %46'ya yükseltilen şey faiz koridorunun "üst… https://t.co/z9g4CWHGcL — Yakup Küçükkale (@ykucukkale) March 20, 2025

“Yetecek mi göreceğiz"

Gökhan Uskuay, “Tahvil faizi ve kuru düşürmek için para ve maliye adımları yeterli olmaz” dedi.

Tahvil faizi ve kuru düşürmek için para ve maliye adımları yeterli olmaz https://t.co/chOLr1Adb3 — Gökhan Uskuay (@guskuay) March 20, 2025

Murat Aysan, “Merkez Bankası bugün hamle üstüne hamle yapıyor. Yerinde ve zamanında ama yarın haftasonum pozisyonla geçirmek istemeyenleri caydırmaya yetecek mi göreceğiz...”