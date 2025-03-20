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HSBC: Dolar/TL’de daha sert yükseliş mümkün

İngiliz bankası HSBC, son piyasa hareketlerinin ardından dolar/TL’de daha sert bir yükselişin mümkün olduğunu belirtti. Banka, yıl sonu tahminini 41-43 aralığında tutarken, siyasi belirsizliklerin yukarı yönlü riskleri artırdığını vurguladı.

Haber Merkezi
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HSBC: Dolar/TL’de daha sert yükseliş mümkün
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Dünyanın en büyük bankalarından olan İngiliz HSBC, dün yaşanan piyasa hareketleri sonrasında yılsonuna kadar dolar/TL’de daha sert bir yükselişin mümkün olduğunu belirtti.

Banka yayımladığı notta, dolar/TL’nin yılı 41-43 aralığında kapatacağını tahmin ettiğini söylerken, “Ancak bu tahminimiz yukarı yönlü risklerle karşı karşıya” dedi.

HSBC, gündeme yönelik de “İBB Başkanı İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alınması Türkiye'nin karşı karşıya olduğu siyasi belirsizliği artırıyor ve potansiyel olarak makro politika yapıcılar için zorlayıcı” derken, seçimlerin Mayıs 2028'de yapılmasının planlandığını ancak Türkiye'nin yeni bir anayasanın kabulü için erken seçim veya halk referandumu düzenlenmesini de olası gördüklerini ekledi.

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