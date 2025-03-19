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Kurlardaki hareketliliği uzmanlar nasıl yorumladı?

Siyaset gündemindeki hareketlilikle birlikte dolar ve Euro karşısında TL’de sabah saatlerinde görülen oynaklık sürerken, uzmanlar bu dalgalanmayı nasıl yorumladı?

Haber Merkezi
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Kurlardaki hareketliliği uzmanlar nasıl yorumladı?
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve birlikte 100’den fazla kişinin gözaltı haberleriyle güne başlarken, piyasalarda da gündemin hareketliliğiyle dalgalanma görüldü.

Borsa İstanbul güne devre keserek başlarken, TL’de büyük değer kayıpları yaşandı.

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Dolar ve Euro’da tarihi zirveler yenilenirken, yükselişler yüzde 10’u aştı. Sonrasında, piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre, dolar/TL’nin 40 sınırını aşmasıyla müdahale olduğu ve kurun 38,44’e kadar çekildiği görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelişmelere yönelik, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" açıklamasını yaptı.

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Uzmanlar bu dalgalanmayı nasıl yorumladı?

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, ilk anlardaki hareketi “Müdahale geldi” olarak yorumlarken, sonrasında “39 civarında yeni savunma hattı kurulmuş gibi görünüyor” olarak değerlendirdi.

Stratejist Timothy Ash, “Lira büyük bir baskı altında-Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine büyük darbe” dedi.

Dr. Tolga Uysal, ilk anlardaki hareketleri yorumlayarak şunları söyledi:

“Dolar/Türk Lirası ve Euro/Türk Lirasındaki kayıp %10'a ulaştı. Dolar 40 ve Euro ise 43,60 seviyesinde. VİOP'daki Aralık vadedeki Dolar sözleşmesi 4 TL artarak 49,70'a, Euro ise 55'e çıktı. TCMB tahminlerinin çok üzerine çıkmış durumdayız.”

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Mehmet Şimşek’in yavaş döviz hareketlerine dayalı “dezenflasyon” programı bugün itibarıyla çökmüştür!” değerlendirmesini yaptı.

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