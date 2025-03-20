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TL'de borçlanma maliyeti offshore piyasada son iki yılın zirvesinde!

Offshore piyasada Türk lirası borçlanmanın maliyeti son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
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TL'de borçlanma maliyeti offshore piyasada son iki yılın zirvesinde!
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Bloomberg’in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına almasının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik sürüyor. Offshore piyasasında Türk lirası borçlanmanın maliyeti son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ertesi gün offshore vadeli zımni getiri olarak bilinen oranlar, son siyasi kargaşanın ortaya çıkmasından önce yüzde 38'in biraz altında iken, perşembe günü sabah saatlerinden yüzde 175 olarak gerçekleşti.

Goldman Sachs ekonomisti Clemens Grafe, yabancı yatırımcılardan gelen ilave satış baskısının "muhtemelen sınırlı olacağını" yazarken, "Türkiye'deki yabancı pozisyonları arttı, ancak bizim görüşümüze göre eğrilerin ön ucundaki pozisyonlarla sınırlı kalıyor. Piyasalara yönelik siyasi risk değerlendirmesi muhtemelen daha yüksek kalmaya devam edecek ve dolayısıyla bu uzun pozisyonların aceleyle yeniden inşa edilmesi de pek olası değil" dedi.

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