Türkiye'nin risk primi son bir yılın zirvesinde!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının yankıları piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS oranı (kredi risk primi), gelişmelerin etkisiyle 29 baz puan artarak 328 baz puana çıktı.

Bu seviyeye çıkan risk primi, Mart 2024’teki yerel seçimler döneminden bu yana en yüksek seviyeye yükselmiş oldu. 5 yıllık CDS hafta başından bu yana yaklaşık 66 baz puan arttı.