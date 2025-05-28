İBB soruşturmalarında tutuklanan Buğra Gökce evlendi! Nikahı cezaevinde kıyıldı

İstanbul Planlama Ajansı eski Başkanı (İPA) Buğra Gökce tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara cezaevinde evlendi. Nikâhta Gökce’nin eşi Filiz Kahveci’nin ailesine önce izin verilmedi. Tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı son anda aile üyelerinin katılımına onay verdi.

Özgür Özel nikahta şahit oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel nikahta çiftin şahitliğini yaptı. Cezaevi önünde yaşananlara tepki gösteren Özel, yaşananları “düşman hukuku” olarak nitelendirdi. Özel, “Özünde çok hayırlı bir iş için geldik ama bu hayırlı işi bu uğursuz mekânda yapmak zorunda kaldık” dedi. Buğra Gökce ve Filiz Kahveci için "Bu töreni çok daha neşeli ve kalabalık şekilde tekrar edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ailelere izin verilmemişti

Özel, ailelere önce izin verilmediğini, sabah saatlerinde “vicdanlı bir sesin” devreye girmesiyle kararın değiştiğini belirtti:

“Bu kısmına emeği olan kim varsa teşekkür ederiz. Ama bize bu düşman hukukunu uygulayan kirli ve kötü akla da en büyük tepkimizi göstermeye devam edeceğiz.”