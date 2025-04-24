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İBB soruşturması: İş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş insanı Adnan Bıçakçı, "suç örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi
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İBB soruşturması: İş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında firari şüpheli Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen iş insanı Adnan Bıçakçı'nın işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, Bıçakçı'nın üzerine atılı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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