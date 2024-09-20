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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı günü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın vefat eden amcası Mehmet Yerlikaya, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı günü
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Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Yerlikaya'nın 85 yaşındaki amcası Mehmet Yerlikaya, sabah saatlerinde vefat etti.

Musalla mezarlığı'nda defnedildi

Yerlikaya'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip Selçuklu ilçesindeki Mürşit Pınar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı bakan yardımcıları ve milletvekilleri ile yakınları katıldı.

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